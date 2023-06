Limbiate, don Marco lascia l’oratorio

x x

LIMBIATE – Dopo otto anni don Marco Tuniz si appresta a lasciare Limbiate: proseguirà la sua opera pastorale a Calvenzano di Vizzolo Pedrabissi in provincia di Milano. Marco è stato ordinato sacerdote a trent’anni, dopo essersi laureato in ingegneria ed è originario di Caponago, nella zona di Vimercate.

Ma per l’estate don Marco proseguirà il suo impegno all’interno dell’oratorio limbiatese, al quale è particolarmente legato. E intanto è già partita la macchina organizzativa per allestire un bel momento di saluto da parte dei parrocchiani ed in particolare proprio da parte dei giovani dell’oratorio di Limbiate.

(foto: don Marco Tuniz con la maglia dell’oratorio San Giorgio di Limbiate, al quale è particolarmente legato)

