MOZZATE – I militari della stazione carabinieri di Mozzate hanno eseguito un ordine di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 25enne, già noto alle forze dell’ordine, che si trovava in regime di affidamento in prova e si sarebbe reso responsabile di due episodi di “danneggiamento a seguito di incendio“.

Il provvedimento è scaturito da un’articolata attività investigativa condotta dai militari mozzatesi, compiuta anche attraverso l’analisi del traffico dati, la visione delle telecamere di videosorveglianza e contestuale analisi targhe veicoli, l’escussione dei testimoni e delle parti offese. Non si conoscono ulteriori dettagli riguardo alla vicenda, che resta al vaglio delle autorità giudiziaria, e in particolare della procura di Como.

(foto archivio)

16062023