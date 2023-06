x x

CESANO MADERNO – Ad una manciata di chilometri da Saronno oggi, venerdì 16 giugno, la prima Notte bianca dell’estate. Si tiene a Cesano Maderno ed è particolarmente ricca di eventi, organizzata da Amministrazione comunale, commercianti, gruppi ed associazioni locali.

Tutti gli eventi

Dalle 19 chiusura del centro storico e apertura straordinaria del Giardino Arese Borromeo (ingresso da via Garibaldi e via Borromeo); semore dalle ore 19 negozi aperti, mercatino Hobby art, sfilate, aree Food&Beverage, musica lungo le vie e le piazze del centro storico; dalle 20 spettacoli itineranti per bambini per le vie del centro e apertura area bimbi in piazza Esedra con gonfiabili e artisti di strada; dalle 20 mostra d’arte contemporanea “Figli di Nike” all’oratorio dei SS Angeli Custodi; dalle 20.30 apertura straordinaria di Palazzo Arese Borromeo alle visite Visite in autonomia a 3 euro, visita guidata alle 21.30 a cura dell’associazione Vivere il Palazzo a 6 euro; dalle 21 apertura straordinaria della biblioteca civica “Pappalettera” Cesano Maderno: attivi i servizi di prestito e restituzione libri e possibilità di divertirsi con i giochi da tavolo.

Incontro mensile del circolo di lettura Pequod che discuterà il libro “La contessa di ricotta” di Milena Agus; dalle 21.30, nel Giardino Arese Borromeo (ingresso da via Borromeo e via Garibaldi)concerto dei Dirty souls con cover di musiche hard rock (Giardino Arese Borromeo). Entrata gratuita.

Modifiche della viabilità

In occasione della Notte bianca, divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito dalle 19 di venerdì 16 giugno all’1 seguente in via Borromeo (tratto compreso tra la via Cantù e la via Torrazzo); via Sant’Antonio; via Nazario Sauro; via IV Novembre; piazza Vittorio Veneto; via Torrazzo (da piazza Vittorio Veneto a piazza Arese); piazza Arrigoni; via Silvio Pellico (tratto compreso tra piazza Vittorio Veneto e via Curti Lupi); corso Libertà (tratto compreso tra la piazza Mons. Arrigoni e la via Parini); via Dante (tratto compreso tra la via Cardinal Ferrari e piazza Mons. Arrigoni); via Volta (tratto compreso tra corso Libertà e via Giuseppe Ronzoni/Santo Stefano).

Divieto di sosta e doppio senso di circolazione per i residenti: via Giuliana Ronzoni (lato ovest), via Silvio Pellico (tratto compreso tra la via Volta e via Curti Lupi).

