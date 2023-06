x x

CISLAGO – Denuncia a piede libero per un commerciante di Cislago che nel proprio negozio aveva installato una telecamera della videosorveglianza, ma senza chiedere le dovute autorizzazioni. E’ emerso durante un controllo da parte dei carabinieri della Compagnia di Saronno, che hanno operato assieme ai colleghi del Nucleo dell’ispettorato del lavoro di Varese.

Nel caso di collocazione di questo genere di impianti in luoghi pubblici, bisogna seguire uno specifico iter a tutela della privacy, e che evidentemente in questo caso non era stato rispettato, secondo le valutazioni dei tutori dell’ordine che hanno quindi deciso di intervenire con la segnalazione all’autorità giudiziaria.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio: un impiato, regolare, nella zona. L’installazione delle telecamere della videosorveglianza in luoghi pubblici deve seguire uno specifici iter)

17062023