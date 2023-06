x x

SARONNO – Famosissimo su Youtube per i suoi video dedicati al paranormale, e non solo, lo youtuber Gianmarco Zagato ha ricevuto ieri sera al cinema Prealpi il “Premio cultura 2023” della città di Saronno, promosso dalla “The Silighini company” con il Comune.

Gremita la sala di piazza Prealpi per questa iniziativa giunta alla terza edizione. A condurre il regista e produttore Luciano Silighini Garagnani che ha dato il benvenuto a Zagato (che conta oltre 2 milioni di followers su Youtube) ed ha spiegato le motivazioni del riconoscimento, premio speciale per la comunicazione, “per la sua attività di divulgazione sui social, esempio di un moderno sistema di divulgazione”.

“Sono un po’ senza parole, per me è un onore” ha rimarcato Zagato. In alcuni dei video dello youtuber anche la saronnese Anna Galoppo, che ha partecipato alla premiazione. Mentre Silighini ha chiuso svelando: “I premi cultura nascono per unire sinergie e forze, mi piacerebbe tanto sviluppare i temi approfonditi da Zagato e mi piacerebbe che nascesse un film… e forse abbiamo svelato un segreto”.

