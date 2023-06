x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del Museo dell’illustrazione.

Sabato 17 giugno dalle ore 15,30-19 e domenica 18 giugno ore 10,30-12,30 e 15,30-19.

Apertura straordinaria del Museo dell’Illustrazione dove troverete piccoli e grandi tesori (libri, illustrazioni delle mostre precedenti, fumetti, stampe, cartoline, musica, cinema e teatro) in offerta per sostenere la prossima, quindicesima stagione (a partire da settembre).

Per chi non avesse avuto occasione di vederla, ultima occasione, per visitare la Mostra con i bellissimi disegni di Anna BicIndolor.

Ingresso libero, per maggiori Informazioni: 3494434259

