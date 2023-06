x x

CISLAGO – In ottemperanza all’articolo 32 della Costituzione, che recita testualmente “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”, stata approvata la mozione che vede come oggetto il sostegno psicologico a prezzi agevolati per i cittadini cislaghesi.

La mozione arriva anche a fronte del dibattito nazionale in merito agli investimenti sulla salute mentale sempre rimandati dalle alte sfere dello Stato, la mozione recita infatti che quest’iniziativa è “Una necessità sempre più stringente in un contesto emergenziale come quello attuale.”, è infatti riportato su un’importante rivista scientifica, che un terzo delle persone colpite da Covid-19 hanno sviluppato problemi neurologici e psichiatrici entro i 6 mesi dalla diagnosi.

Ora l’amministrazione si rivolgerà a coloro che aderiranno a quest’iniziativa, disposti ad applicare, in concerto con questa mozione una tariffa agevolata di 40 euro a seduta.

