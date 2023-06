Il comandante provinciale dei carabinieri in visita a Ceriano Laghetto

x x

Il sindaco Roberto Crippa ha incontrato il colonnello Simoniello in Municipio

CERIANO LAGHETTO – Il comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Gianfilippo Simoniello, è stato in visita a Ceriano Laghetto mercoledì mattina, accolto dal sindaco Roberto Crippa. Con lui c’era il tenente Sebastiano Ciancimino, comandante della tenenza di Cesano Maderno. Il sindaco ha accolto l’ufficiale prima in piazza Lombardia e quindi nel suo ufficio in Municipio per un momento di confronto in cui ha presentato la realtà di Ceriano Laghetto con le sue peculiarità e le sue criticità, esprimendo ancora una volta gratitudine per l’attività di controllo e prevenzione costantemente garantita dall’Arma dei carabinieri sul territorio.

Al comandante provinciale dei carabinieri, il sindaco Crippa ha donato una spilla con il gonfalone di Ceriano Laghetto e alcune copie dei giornali comunali dei primi quattro anni del mandato per ricordare quanto è stato fatto, specialmente durante l’emergenza covid. “Voglio esprimere la mia gratitudine al colonnello Simoniello per avere trovato il tempo per questa visita a cui tenevo moltissimo – ha commentato il sindaco – Ho ribadito tutta la riconoscenza mia e della giunta comunale per il lavoro svolto dall’Arma sul territorio augurandomi di mantenere sempre questo ottimo livello di collaborazione”.

18062023