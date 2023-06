x x

LAZZATE – Ingresso libero stasera dalle 21 per il concerto “La mia banda suona il rock” promosso dal Corpo musicale “Santa Cecilia” di Lazzate con l’Amministrazione civica in piazza dei Lazzatesi. Maestro Andrea Colzani; saranno proposte tra l’altro musiche ispirate ai brani, tra l’altro, di Freddy Mercury, led Zeppelin, Zucchero, Lucio Battisti, The blues brothers.

Per questa sera saremo pronti, vi aspettiamo” dicono i responsabili del corpo musicale di Lazzate. Per tutti, una occasione di divertimento e di svago all’insegna della buona musica, nel centro del paese. Uno degli eventi estivi che sono destinati ad animare il centro di Lazzate nel periodo estivo.

(foto: il making del concerto serale)

18062023