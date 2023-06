x x

UBOLDO – Il Palio è finito; ieri sera in piazza Conciliazione la cerimonia di chiusura con i fuochi di artificio. La vittoria conclusiva è andata a Bell, irraggiungibile nella classifica stilata in base ai vari giochi che si sono tenuti negli ultimi giorni coinvolgendo tutti i quartieri del paese.

Martina Venegoni del Lazzarett è invece stata eletta Miss Palio 2023 mentre Stefano Moneta del San Cosma è il primo Mister Palio. La maratona l’ha invece vinta il Taron, con Chiara Testi che ha vinto il premio “Teodoro Filippini” e ieri sera è stata premiata in piazza.

Per tutti i partecipanti ed anche per i tifosi e gli spettatori in generale si chiude un evento sempre seguitissimo e che coinvolge tanti giovani ed intere famiglie.

