x x

SARONNO – I capigruppo in consiglio comunale Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega hanno protocollato lo scorso 14 giugno una interpellanza rispetto alla situazione del tetto dell’ex Seminario.

“In “premessa” – spiegano Agostino De Marco, Gianpietro Guaglianone e Raffaele Fagioli si fa presente che di norma se non si manifestano eventi di eccezionale gravità – quali l’eccezionale grandinata del luglio 2022 – un tetto di tegole in cotto non richiede manutenzione. Si fa presente, inoltre, che l’evento eccezionale del 26 luglio scorso ha provocato danni anche gravi a diverse coperture di immobili ubicati nella fascia in cui si trova l’immobile dell’ex Seminario.

“Ne consegue che si ritiene inaccettabile che venga data la colpa di mancata manutenzione alle precedenti amministrazioni come il sindaco Augusto Airoldi ha fatto recentemente intendere in una conferenza stampa.

E pertanto si “chiede” se e quando, a seguito della sopra citata grandinata eccezionale, sia stato effettuato un sopralluogo per valutare lo stato dei luoghi e le condizioni del tetto che molto probabilmente a seguito della grandinata avrebbe potuto essere stato già danneggiato dalla stessa.

Si chiede, inoltre, i motivi di una eventuale mancata ricognizione del tetto di Sala Vanelli in considerazione dei danni che la grandinata aveva provocato nella zona.

Si chiede, altresì, se sia stata attivata l’assicurazione a copertura dei danni che si sono verificati. In conclusione si auspica che tutte le coperture degli stabili comunali possano essere sottoposte a verifica e controlli alla luce delle sempre più frequenti manifestazioni temporalesche”

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione