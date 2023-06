x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del Decanato di Saronno.

Finalmente dopo mesi di preparazione siamo orgogliosi di essere riusciti a inaugurare la seconda edizione delle oratoriadi del decanato di Saronno”.

A parlare sono i ragazzi dell’Oratorio di Origgio i quali negli scorsi mesi si sono spesi per dare vita alle oratoriadi.

Le Oratoriadi, o Olimpiadi degli animatori, sono una manifestazione sportiva che coinvolge gli adolescenti provenienti dagli oratori del decanato di Saronno (Origgio, Uboldo, Saronno, Caronno Pertusella, Solaro, Lazzate, Misinto, Rovello Porro, Turate, Gerenzano, Cislago, Cogliate, Ceriano laghetto). I ragazzi nel corso di quattro serate si sfidano in gare di atletica leggera, corsa dei sacchi, tiro alla fune e tornei di calcio, basket, beach volley, lottando per portare nel proprio oratorio il trofeo della vittoria. Tutte le attività si svolgono all’insegna del rispetto e dell’amicizia senza dimenticare l’aspetto religioso, punto di incontro e legame tra tutti i partecipanti.

Quest’anno la prima serata che si è svolta alla Robur di Saronno ha coinvolto più di 300 ragazzi.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione