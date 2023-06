x x

SARONNO – “E’ partito questo pomeriggio in piazza De Gasperi il “Saronno game”, un tour che vede gli educatori del nostro Centro di aggregazione giovanile Tam Tam impegnati sul territorio per tre giorni a settimana”. Ad annunciarlo l’Amministrazione comunale.

Proseguono dal Comune: “Si tratta di una proposta ludica riservata ai ragazzi dai 12 ai 16-17 anni per questo primo periodo estivo: il sindaco Augusto Airoldi e l’assessore comunale Ilaria Pagani oggi hanno fatto anche loro tappa in piazza De Gasperi per il primo appuntamento”. Di certo ci sarà dunque ancora da divertirsi, in questa estate saronnese.

(un fotogramma del video pubblicato dal Comune riguardo a questa prima giornata di Saronno game)

19062023