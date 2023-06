x x

La causa della SEC contro Binance e Coinbase rimane uno degli argomenti principali quando si parla di crypto oggi. La nuova criptovaluta Sui non è affatto esente dal calo che si è registrato ultimamente, avendo perso oltre il 14% in una settimana e il 44% in 30 giorni.

Sui ha visto un enorme aumento del 2.000% quando è stato listato a maggio dopo la prevendita, ma nonostante un importante aggiornamento della rete che sarà implementato a breve, si prevede che il token continuerà ad avere problemi per tutto giugno.

Dall’altra parte, due nuovi token in prevendita, Wall Street Memes ed Ecoterra, sono emersi con uno slancio rialzista nelle ultime settimane mentre i trader cercano di proteggersi dal mercato ribassista.

Sui in crisi, a giugno si prevede una nuova ondata di vendite

La blockchain Sui, dal nome dalla parola giapponese che sta per acqua, ha ottenuto consensi per la sua architettura flessibile e la scalabilità. La blockchain proof-of-stake vanta velocità di transazione più elevate e costi contenuti. Tuttavia, il token SUI sta attraversando un periodo difficile.

All’inizio della scorsa settimana, Sui ha visto un forte aumento quando la rete ha annunciato la sua ultima proposta SIP 6 che consente lo staking liquido, una delle caratteristiche più interessanti della tokenomics di qualsiasi token.

Tuttavia, il token alla fine ha ceduto sotto la forte pressione ribassista creata dalla SEC che ha fatto causa a Binance e Coinbase. Nonostante il token non sia stato esplicitamente nominato nella causa, è crollato del 14% in una settimana.

L’azione della SEC sta provocando il panico, non solo tra i detentori di Sui e questo nonostante la FED abbia deciso di non alzare i tassi di interesse. In realtà, si tratterebbe solo di una pausa, perché altri aumenti sono previsti già quest’anno.

L’analisi del token evidenzia che gli investitori potrebbero dover affrontare ulteriori ostacoli a giugno. TradingView fornisce un segnale Strong Sell per Sui nell’arco di tempo giornaliero, con il token che ha sottoperformato su 7 importanti indicatori di media mobile su 8.

Wall Street Memes potrebbe essere la prossima grande prevendita crypto dopo aver raccolto $ 7 milioni?

Con meme coin quali Dogecoin e Shiba Inu in difficoltà, gli investitori si stanno riversando su Wall Street Memes (WSM).

Dopo essere stato lanciato il 26 maggio di quest’anno, il token ha raccolto oltre 7 milioni di dollari in meno di tre settimane, al ritmo di $ 350.000 al giorno, quindi a breve dovrebbe raggiungere il traguardo di $ 10 milioni.

Il successo del token non sorprende considerando l’incredibile storia della comunità di Wall Street Memes. È la stessa community che ha sfidato, sconfiggendoli, i grandi hedge fund che nel 2021 volevano guadagnare sul fallimento di GameStop.

Nello stesso anno venne lanciata anche una collezione di NFT, Wall Street Bulls, che riscosse notevole successo, essendo durata sul mercato appena 32 minuti. Ispirato dal successo, il gruppo ha recentemente lanciato anche i propri NFT Ordinals su rete Bitcoin.

Gli investitori sono anche attratti dalla tokenomics, visto che l’intera offerta di WSM è disponibile per la community, il 50% della quale durante la prevendita. Il 30% dei token andrà alle ricompense per la community. È in corso anche un airdrop che premierà cinque utenti con l’equivalente di $10.000 ognuno. È possibile acquistare il token WSM tramite carta o con ETH e USDT.

Visita la prevendita di Wall Street Memes

Anche il nuovo token verde Ecoterra cresce con oltre $ 5 milioni raccolti in prevendita

Con gli investitori che diventano sempre più attenti all’ambiente, c’è una crescente domanda di token ecologici. Da questo punto di vista va segnalato Ecoterra, un progetto lanciato da poco che ha raccolto oltre $ 5,1 milioni in un breve arco di poche settimane.

Il progetto Recycle2Earn incentiva gli individui e le aziende a impegnarsi contro il cambiamento climatico. Ad esempio, le aziende possono guadagnarsi una reputazione rispettosa dell’ambiente semplicemente acquistando prodotti riciclati a basso costo dal mercato dei prodotti riciclati di Ecoterra. Le persone, invece, vengono premiate con token Ecoterra per il riciclo dei prodotti di scarto attraverso l’applicazione Recycle2Earn di Ecoterra.

Questa domanda e offerta di prodotti riciclati crea un’economia circolare sostenibile. c’è poi il mercato delle compensazioni di carbonio di Ecoterra consente a privati ​​e aziende di acquistare crediti di carbonio verificati per ridurre le emissioni e l’impronta di carbonio.

I legislatori di tutto il mondo sono preoccupati per il consumo di energia di token come Bitcoin, con alcuni legislatori che chiedono addirittura di vietare del tutto le criptovalute. Progetti come Ecoterra possono giocare un ruolo cruciale nel cambiare la percezione generale del settore.

I token ECOTERRA servono per utilizzare i servizi della piattaforma che però si possono pagare anche con valuta fiat, Bitcoin o USDT; i pagamenti con Ecoterra richiedono commissioni di transazione inferiori. È possibile acquistare ECOTERRA con carta, ETH o USDT.

Visita la prevendita di Ecoterra