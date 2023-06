x x

SARONNO – Non solo un thriller insolito che tocca temi di assoluta attualità ma anche un lungometraggio con un paio di cameo di saronnesi che molti conoscono, ci sono Alberto Paleardi, volto arcinoto della politica locale e Tommaso Valarani, conferenziere, esperto di storia ed anche collaboratore de ilSaronno. Con loro nel cast ci sono tra gli altri Roberta Nicosia, volto femminile de “I pantellas”; Andrea Pellizzoni e Valentina Cherchi. La regia è di Ivan Brusa, che è anche lui della zona, Lomazzo.

Il film, in parte girato proprio a Saronno, si intitola “Faccio una strage al 75%” ed è visibile gratuitamente a tutti gli abbonati Amazon Prime.

Mattia Villa è un ragazzo di 30 anni, solo, in un mondo che a suo dire va a rotoli… e senza, quindi, speranze per il futuro Un giorno conosce una ragazza, Federica, che lo coinvolge in un losco piano.

Per visionare il film, è possibile cliccare sul seguente link

https://www.primevideo.com/detail/0SQYO2XASPO5NO188EOFZWPZQJ/ref=atv_dp_share_mv

Il film era stato presentato in anteprima al cinema Prealpi di Saronno nel maggio scorso.

(foto: alcune immagini del film e dei suoi protagonisti)