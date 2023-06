x x

SARONNO – Ultima serata del percorso partecipativo organizzato per il secondo anno dall’Amministrazione comunale saronnese al fine di incontrare, ascoltare e confrontarsi con i residenti dei singoli quartieri della città. Giovedì 22 giugno l’appuntamento è al Palaexbo di via Piave: il sindaco Augusto Airoldi ed i componenti della Giunta civica, ovvero i vari assessori, saranno a disposizione dei residenti nella zona di Regina Pacis ed a Cascina Colombara per rispondere a domande, recepire suggerimenti e illustrare progetti in essere e che caratterizzeranno il prossimo futuro.

L’appuntamento è fissato alle 20.45, l’ingresso è libero a tutti gli interessati.

(foto archivio: un precedente appuntamento pubblico al Palaexbo di via Piave a Saronno)

21062023