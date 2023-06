Le moto Harley Davidson aprono il programma estivo dell’isola pedonale di Ceriano Laghetto

x x

CERIANO LAGHETTO – Con la prima edizione di “Rolling Thunder” ha preso il via il cartellone di Isola pedonale 2023, che proporrà nei fine settimana d’estate una serie di eventi per trascorrere serate in allegria nel centro di Ceriano Laghetto. Il primo appuntamento di questa edizione è stato con il raduno di moto Harley Davidson che ha richiamato centinaia di appassionati, ammirare le splendide motociclette americane ma anche per ascoltare dell’ottima musica dal vivo e per passeggiare tra bancarelle e stand a tema, oltre che gustare ottimi piatti ed ottima birra.

All’oratorio “Domenico Savio” si è svolta l’ottava edizione della “Festa Country“ con balli, cena a tema western e la proiezione su maxi schermo della finale di Champions. Di genere completamente diverso invece il doppio appuntamento musicale con il “Ciato jazz festival”, in ricordo del grande compositore cerianese venuto a mancare all’inizio di quest’anno.

In arrivo la Notte bianca

“Anche quest’anno siamo riusciti a mettere a punto un programma di intrattenimento per tutti i gusti da vivere insieme nelle vie centrali del nostro paese durante le serate estive – spiega l’assessore alla Cultura, Romana Campi – L’avvio è stato entusiasmante con una folta presenza di pubblico per il raduno delle Harley e tanta soddisfazione dei partecipanti. Il programma è proseguito con la grande serata musicale dedicata al maestro Ciato e poi all’esibizione dei ragazzi della nostra scuola di musica. In calendario ci sono anche Sagra del pesce, Ballo sotto le stelle, Festa della Pro Loco, Rock factor, Ceriano blue night e altre sorprese, oltre all’appuntamento più atteso dell’estate con la nostra Notte bianca del 1 lugllo. Tutti eventi da non perdere, resi possibili come sempre grazie anche alla collaborazione di numerose associazioni cerianesi”.

