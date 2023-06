x x

SARONNO – Erba alta, un albero caduto, erbacce e tante tante zanzare. Sono i problemi che segnalano i residenti sul parco Lattuada in via King a Saronno. Il parco era stato segnalato come bisognoso di intervento anche nella serata “Partecipiamo” al Matteotti ma ora un residente ha inviato in redazione le foto che ne testimoniano il degrado.

L’area verde, questa la segnalazione arrivata dai residenti durante l’assemblea pubblica è chiusa da un lucchetto ma la manutenzione è essenziale. “E’ una questione di degrado e la totale incuria quella che interessa il parco Lattuada sito in via M. L. King a Saronno”. Sull’area verde situata all’estrema periferia cittadina si erano accesi i riflettori nel settembre 2021 quando era stato intitolato, nell’ambito di un lungo programma di interventi, a Maria Lattuada.

“Passandoci davanti si può vedere l’erba alta ben oltre un metro circa, un albero caduto, le panchine completamente nascoste dalle erbacce e zanzare grosse come elicotteri”. Problemi davanti ai quali i cittadini si aspettano un intervento dell’Amministrazione a prescindere dalle competenze per trovare una soluzione duratura in modo che si risolva il problema dell’incuria che ciclicamente si ripropone anche per una questione di decoro. “Il Comune latita e pretende che il privato tenga la propria area verde in perfetto stato ma è evidente che serva una scossa per riportare un po’ di ordine e decoro nel parco”.

