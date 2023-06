x x

LIMBIATE – “Come sovente accade, Limbiate ci riserva sempre scoop che tutti conoscono ma che, quando raggiungono l’ufficialità” esordisce il Movimento 5 stelle da Limbiate, parlando dei progetti per fare rinascere Greenland, l’ex Città satellite, primo grande parco giochi della zona, situato alla periferia limbiatese e da tempo in disuso.

“Non più tardi di due anni fa, in campagna elettorale, l’attuale sindaco Antonio Romeo, allora candidato e sindaco uscente, e tutto il suo entourage, parlavano di “grandi progetti”, di “rinascita dell’area” e tante belle cose tutte legate alle infinite possibilità che quell’area davvero offre. Come sempre toccò a noi, e nello specifico al nostro candidato sindaco Mario De Giorgio smontare quegli slogan. Infatti, durante il faccia a faccia tra candidati nel 2021 informò la cittadinanza sui forti dubbi rispetto ai “grandi progetti” perché già parte dell’area era in mano al curatore fallimentare. Ma Limbiate è e resta il paese della meraviglia e pertanto, oggi ci tocca leggere sui giornali, da sindaco ed ex

assessori, stupore per quanto accaduto e soluzioni alternative. Apprendiamo dai giornali l’interesse dell’ente pubblico per quell’area. Bene, noi sicuramente vigileremo sull’operato di questa Amministrazione in merito all’area ex Greenland”.

22062023