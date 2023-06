x x

LIMBIATE – Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 giugno torna “Cufstock Music Festival”, l’evento organizzato da Fondazione Eris Ets e patrocinato dal Comune di Limbiate che ogni estate coinvolge il pubblico presso il Pratone di Mombello in via Garibaldi 33 E a Limbiate.

Anche per l’edizione 2023, le serate hanno l’obiettivo di regalare piacevoli momenti di musica e intrattenimento, creando al contempo l’occasione per condividere l’impegno di Fondazione Eris Ets a favore di persone e famiglie afflitte dal dramma della dipendenza patologica.

Quest’anno si comincia con un appuntamento prezioso grazie alla presenza di Ron, raffinato autore e interprete di brani indelebili nella storia della canzone italiana, protagonista della scena musicale fin dai primi anni 70.

Nella serata di venerdì 23 giugno, dalle ore 21:30 Ron sarà sul palco in Trio Acustico (con Roberto Di Virgilio alle chitarre e Giuseppe Tassoni al pianoforte e tastiere).

Un’occasione unica per assistere ad un concerto emozionante.

Protagonista della serata di sabato 24 giugno dalle 21.30 sarà invece Moreno, il rapper italiano più acclamato e decorato nei concorsi di freestyle, noto al pubblico televisivo per la sua partecipazione ad “Amici” e al Festival di Sanremo. Per l’occasione sarà sul palco del Cufstock ad animare il pubblico con la sua energia, coinvolgendo tutti in una grande festa live.

Domenica 25 giugno la rassegna darà infine spazio ai più giovani, con l’iniziativa promossa dal Comune di Limbiate orientata all’identificazione di spazi e occasioni di aggregazione nel segno della musica.

Le band emergenti iscritte alla rassegna avranno infatti l’opportunità di esibirsi dal vivo a partire dalle ore 19:00.

L’intera manifestazione avrà luogo nel grande prato di Mombello in via Garibaldi 33 E a Limbiate con ingresso libero e gratuito e con la possibilità di cenare presso l’area street food appositamente allestita ogni sera a partire dalle 19 all’interno dello spazio dedicato agli eventi.

Per raggiungere l’area è possibile usufruire del grande parcheggio del centro commerciale Carrefour di Limbiate, a pochi passi dal luogo d’incontro.

Per ogni esigenza specifica, richiesta di informazioni e partecipazione diversamente abili è possibile contattare l’organizzazione tramite mail all’indirizzo: [email protected].

(foto archivio)

22062023