SARONNO – L’Itis Riva di Saronno ha chiuso l’anno scolastico con un emozionante concerto di fine anno, organizzato dagli studenti del Laiv (Laboratorio delle arti interpretative dal vivo) con un lodevole scopo benefico: il ricavato dei lavori realizzati dai ragazzi per il progetto di educazione civica è stato devoluto all’Opera San Francesco. Sul palcoscenico dell’aula magna, gremita di parenti e amici, si sono esibiti il coro Incanto, che ha coinvolto il pubblico con canzoni dei Toto e dei Queen, il coro e l’orchestra della sezione musicale della scuola media Leonardo da Vinci, accompagnati dal soprano Jinsol Kim e dal tenore An Sejoon, con le arie più famose di Puccini, Gounod, Lehar, Mozart e Verdi, da “Nessun Dorma” a “Libiam ne’ lieti calici”, il gruppo Sciaccanuxe, che ha come missione quella di far rivivere l’opera del cantautore italiano Fabrizio De Andrè, e il gruppo Mad, composto dagli studenti dell’Itis Riva (dal primo al quinto anno) e da ex allievi.

“Questo lavoro di sinergia tra il nostro Istituto, la scuola media cittadina e i gruppi corali e musicali è importante e si colloca nel solco di una lunga tradizione che la nostra scuola possiede nella promozione della musica e del teatro, grazie a una stretta collaborazione con il Teatro Giuditta Pasta. Negli ultimi anni abbiamo investito molto nei laboratori e nelle attrezzature didattiche e tecniche e digitali, ma non abbiamo mai dimenticato l’importanza di una formazione completa degli adolescenti, che passa anche per le arti performative”, commenta la dirigente scolastica dell’Itis Monica Maria Zonca.

Il dipartimento della scuola che si occupa di valorizzare la cultura musicale e teatrale tra i più giovani è Mad, acronimo di Music and Art Department. “È un consolidato gruppo di ragazzi che si ritrova tutte le settimane a scuola di pomeriggio per suonare e recitare insieme. Ed è straordinario vedere come anche gli studenti del primo anno partecipano con entusiasmo a questa attività”, spiega la docente Maria Assunta Romeo, responsabile del progetto, che negli anni ha ricevuto numerosi premi. “È ormai dal 2011 che la Fondazione Cariplo, che sostiene i progetti più belli e interessanti proposti dalle scuole lombarde, premia la nostra scuola”, aggiunge la docente. Il progetto si chiama Laivin e, attraverso un bando rivolto alle scuole, sostiene laboratori musicali e teatrali con l’obiettivo di promuovere il protagonismo culturale dei giovani grazie alla pratica della musica e del teatro. L’Itis Riva, naturalmente, è risultato vincitore anche per il 2023.

“La Fondazione Cariplo ha riconosciuto nuovamente la qualità del nostro progetto e lo ha finanziato”, afferma la docente. I fondi serviranno per l’acquisto di attrezzature e per ospitare professionisti capaci guidare, grazie alla loro esperienza, gli studenti saronnesi nella difficile arte teatrale con laboratori pensati ad hoc. L’attività ha una valenza non solo artistica, ma anche formativa. “La pratica della musica e del teatro serve anche per promuovere l’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza, e non a caso il progetto è inserito del Piano dell’offerta formativa del nostro istituto ed è utilizzato come strumento didattico a tutti gli effetti”.