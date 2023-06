Centri estivi Saronno, proroga per le iscrizioni

SARONNO – “C’è ancora tempo per iscrivere i propri figli al centro estivo comunale organizzato dall’Amministrazione saronnese alla scuola Rodari di via Toti in riferimento alle settimane dal 17 al 21 luglio, dal 24 al 28 luglio e dal 31 luglio al 4 agosto”. Lo fanno sapere i responsabili del Comune.

Proseguono dal Muncipio: “Posti tutti occupati invece per la prima settimana di attività, ovvero quella dal 10 al 14 luglio”.

Per quattro settimane i bambini iscritti potranno seguire le attività ludico-ricreative, culturali, artistiche e sportive promosse dagli educatori dell’equipe formata dalle cooperative Rembrandt e Dandelion, dall’Asd Sportando e da Must (Musica Arte Teatro).

Attività proposte: musica, teatro, danza, sport, laboratori, momenti per i compiti e uscite sul territorio.

Periodo: da lunedì 10 luglio a venerdì 4 agosto 2023 – 4 settimane.

Sede: scuola “Gianni Rodari” Via Enrico Toti 1 a Saronno.

Quote di iscrizione:

€ 75,00 a settimana per n.1 figlio;

€.120,00 a settimana per n. 2 figli;

€ 50,00 cadauno a settimana da n. 3 figli in poi.

La quota d’iscrizione comprende il pranzo, i laboratori artistici e sportivi.

Sono previsti momenti per lo svolgimento dei compiti.

Pagamento:

Il pagamento della quota di iscrizione è da effettuarsi tramite Bonifico bancario al seguente IBAN

IT16U0103050520000001008367 Banca Monte dei Paschi di Siena – Tesoreria del Comune di Saronno.

Nella causale della disposizione di bonifico indicare: Codice Fiscale del/la bambino/a – “Centro estivo comunale 2023”

Iscrizioni

Le domande di iscrizione al centro estivo potranno essere presentate secondo le seguenti modalità:

posta elettronica [email protected] , indicando in oggetto Centro estivo comunale 2023 . Una copia di cortesia, della domanda, dovrà essere inviata anche a [email protected];

, indicando in oggetto . Una copia di cortesia, della domanda, dovrà essere inviata anche a [email protected]; direttamente all’ufficio protocollo del Comune negli orari di apertura al pubblico lunedì – venerdì 8.30-12.30.

In allegato i moduli per la domanda e la delega al ritiro del proprio figlio.

Per informazioni:

tel. 02967101 interno 5

mail [email protected]

(foto archivio)

22062023