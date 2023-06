x x

COMASCO – L’altro giorno i carabinieri della stazione di Fino Mornasco hanno arrestato un cittadino nigeriano 29enne che, poco prima, nel parcheggio di un supermercato cittadino, aveva minacciato con una bottiglia in vetro rotta alcuni addetti alla vigilanza che lo avevano redarguito per i modi utilizzati verso i clienti ai quali chiedeva con particolare insistenza le monete recuperate all’atto di lasciare i carrelli.

Rintracciato immediatamente dopo grazie alle indicazioni fornite dalla vigilanza, l’uomo all’atto del controllo ha opposto resistenza nei confronti dei militari che però sono riusciti ad immobilizzarlo, trovandolo ancora in possesso dei resti della bottiglia. E’ stato dunque arrestato per i reati di minaccia aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Il 29enne è stato quindi trattenuto in camera di sicurezza in attesa del processo per direttissima.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio)

23062023