SARONNO/SARONNESE – Al museo G. Gianetti si apre la terza edizione della “festa della ceramica”, un intero fine settimana dedicato interamente alla ceramica di qualità attraverso il coinvolgimento di artisti ed esperti del settore. Chi vuole trascorrere le serate all’aperto gustando la “gastronomia” americana, nella vicina Rovello Porro torna l’American BBQ fest con street food e musica live.

Venerdì 23 giugno

CESANO MADERNO – Alle 19, nel giardino Arese Borromeo, concerto “In the box – Garden concert” a cura di CAMS – Ricordi Music School. Informazioni al sito internet www.comune.cesanomaderno.mb.it.

Da venerdì 23 a domenica 25 giugno

SARONNO – Nello storico museo Gianetti di via Carcano è in programma la “Festa della ceramica” giunta alla sua terza edizione (in foto una sala del museo). Dettagli al sito internet www.museogianetti.it.

ROVELLO PORRO – Un intero fine settimana per “American BBQ fest” con musica dal vivo, street food e animazione nell’area festa di via Bernardino Luini. Ingresso gratuito e informazioni al sito internet www.comune.rovelloporro.co.it.

ROVELLASCA – Nel centrale parco Burghe, si svolge Motor Street Food Live: street food, show freestyle, prova minimoto, musica e molto altro. Informazioni al sito www.comune.rovellasca.co.it.

Sabato 24 giugno

SARONNO – Dalle 16 tornano le visite guidate all’antica chiesa di San Francesco. Informazioni dettagliate al sito internet www.chieseapertesaronno.it.

SARONNO – Alle 20.30, al teatro Regina Pacis di via Roma, presentazione del libro “Ministoria di un secolo” con l’autore Pierangelo Piuri.

SARONNO – Alle 21, in villa Gianetti di via Roma 20, appuntamento all’insegna della musica con il coro da camera Hebel. L’ingresso è libero.

Domenica 25 giugno

CESANO MADERNO – Dalle 10 alle 11, nei giardini di palazzo Arese Borromeo, “Pigrilates. Il pilates per pigri” lezioni gratuite con l’insegnante Jessica Maiolino. Informazioni all’e-mail [email protected].

ORIGGIO – Alle 17, al parco dell’Infanzia, spettacolo di burattini “Gioppino e la principessa”.Informazioni dettagliate al sito internet www.comune.origgio.va.it.