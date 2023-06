Diversa fede, stessa passione: Roberto Crippa incontra Gianluca Rossi

x x

CERIANO LAGHETTO – “Finalmente dopo diversi passaggi a Telelombardia ho avuto il piacere di conoscere Gianluca Rossi……

Diversa fede sportiva……ma grande stima per un giornalista veramente bravo”. Così il sindaco di Ceriano Laghetto, Roberto Crippa, che negli studi della storica emittente milanese ha incontrato il famoso giornaista sportiva, che ha raccontato per tanti anni il calcio milanese.

Ovvianente, non è mancata la foto ricordo di questo simpatico incontro fra due personaggi decisamente noti nell’ambito dello sport e della politica lombarda; e non sono certo mancati gli spunti per approfondire i temi ed i gossip sul mondo del calcio lombardo ed italiano.

(foto: a Telelombardia, il giornalista Gianluca Rossi con il sindaco di Ceriano Laghetto, Roberto Crippa)

