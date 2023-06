x x

LAZZATE – Al via stasera la Champions Freak, l’evento che dal 2017 raduna ragazzi e adulti in oratorio per momenti di sport, cibo e divertimento.

Organizzata da alcuni giovani dell’oratorio di Lazzate, la Champions Freak era nata come un torneo di calcio a 4 che coinvolgesse i ragazzi di Lazzate e dintorni nelle sere estive.

Ampliatosi negli anni con sempre maggiori ambizioni e il sostegno sempre più partecipato di giovani e ragazzi, l’evento è arrivato a contare più di 500 iscritti tra calcio, beach volley, basket e il peculiare torneo di calcio balilla umano.

Grande vanto dell’evento è il suo servizio cucina, che grazie ad un numeroso e giovane staff accompagna le serate di sport con una vasto e variegato menù.

Proseguendo per tutto il fine settimana, l’evento coprirà anche le serate dal 29 giugno al 2 luglio e dal 6 all’8 luglio, giorno delle finalissime.

Per maggiori informazioni, seguire il profilo Instagram @championsfreak

Per cene o prenotazioni, ecco invece il menù dell’evento

