CARONNO PERTUSELLA – Inizia oggi l’estate del Parco della Resistenza di via Avogadro, tanto divertimento per grandi e piccoli, il tutto organizzato dalla ProLoco di Caronno.

Per i più piccoli l’intrattenimento inizierà il pomeriggio dalle 16.30; oggi ci sarà la “Caccia al libro”, un laboratorio per la realizzazione di un libro illustrato, il prossimo venerdì “Bolle di sapone”, il 7 luglio un laboratorio di magia con Mago Ciccio, il 14 luglio un laboratorio di pasticceria, il 21 luglio la caccia al tesoro botanica, e per finire il 28 luglio tanti giochi di stampo folkloristico, con annessa baby dance alle 20.30.

Per i grandi l’intrattenimento inizierà alle 21: per tutti i week end dell’estate fino al 26 agosto, con dj set e serate danzanti.

La grande chiusura degli eventi sarà il 2 settembre; l’ingresso sarà gratuito con servizio di bar e griglieria aperto.

