SARONNO – È iniziata all’inizio del mese la 16° edizione di Giovani in Campus, l’iniziativa promossa da Informagiovani Saronno, Città di Saronno e Parco del Lura, dedicata ai ragazzi e alle ragazze dai 14 ai 17 anni.

Per questo mese vedremo il gruppo di lavoro al Parco del Lura e in città.

Giovani in Campus è un’iniziativa organizzata dallo sportello Informagiovani in concerto con l’amministrazione comunale e l’ente del Parco del Lura, l’obiettivo è quello di far approcciare i giovani dai 14 ai 17 anni al lavoro, l’iniziativa si è scansionata lungo tre settimane differenti nel mese di giugno.

(Foto: profilo Facebook “Informagiovani”).

