x x

ROVELLASCA – Grande successo per gli eventi che, con la “regia” dell’Amministrazione civica e coinvolgendo gruppi ed associazioni locali, si sono tenuti lo scorso fine settimana al parco Burghè, animando la zona centrale del paese. Con appuntamenti che sono stati davvero per tutti i gusti, sia per gli adulti che per i più piccoli: per “Motor street food” ci sono stati ovviamente gli stand dello street food, poi “bimbi in moto”, uno show di freestyle, ed anche molta buona musica.

Davvero moltissimi è cittadini presenti e di tutte le età, tanti sono arrivati per l’occasione anche dai centri del circondario.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto: alcuni momenti dell’intenso weekend appena trascorso al parco Burghè di Rovellasca)

26062023