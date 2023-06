x x

SARONNO – Non è passato inosservato, in un momento di traffico relativamente intenso, quello dell’ora di punta per molti pendolari, l’ntervento dell’ambulanza avvenuto questa mattina alle 8.30 in via Colombo, una delle “tangenziali interne” di Saronno, e che attraversa la città fra est ed ovest. Nelle vicinanze dell’incrocio con via Legnani era segnalata la presenza di una persona in difficoltà, qualcuno ha contattato il 118 ed Areu, coordinamento per le emergenze mediche in Lombardia, ha inviato sul posto una autolettiga della Croce azzurra.

I soccorritori hanno diagnosticato al paziente, un uomo, uno stato di intossicazione etilica. Aveva insomma bevuto troppoma si è ben presto ripreso e non è stato necessario il trasporto in ospedale.

(foto archivio)

(foto archivio)

27062023