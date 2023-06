x x

SARONNO – “La nostra comunità celebra oggi i Santi Pietro e Paolo Apostoli, a cui è dedicata la chiesa parrocchiale cittadina di piazza Libertà”: a ricordare la ricorrenza è l’Amministrazione comunale.

“Si ricorda che per la Festa patronale, gli uffici comunali rimangono chiusi al pubblico” rilevano dal Comune.

In occasione dei festeggiamenti in onore dei Santi Pietro e Paolo oggi giovedì 29 giugno ci sarà la Maratona corale organizzata dalla Comunità pastorale Crocifisso Risorto. Il primo concerto si terrà al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli alle 20.30, con protagonista il Coro Alpe, diretto dal maestro Dino Carugati, il secondo alle 21.15 alla chiesa di San Francesco, con il gruppo vocale San Bernanrdo, ed il terzo alle 22 in Prepositurale, protagonista il Coro della Comunità pastorale diretto da Chiara Caronni.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

29062023