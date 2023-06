x x

SARONNO – Nella mattinata di oggi 29 giugno, dalle 8.30 alle 13, via Frua sarà a senso unico alternato per consentire un intervento di manutenzione di 2iReteGas. A comunicarlo è stato nelle scorse ore l’Amministrazione civica saronnese, che ha dunque ricordato ai cittadini l’avvio di queste ore, indispensabili per mantenere in ordine ed in sicurezza la rete sotterranea per la distribuzione del metano in ambito cittadino.

In questo periodo in ambito saronnese sono molte le opere in corso di svolgimento, che riguardano vari quartieri, dal centro alla periferia di Saronno; molti sono inerenti la sistemazione della rete locale del gas metano a Saronno.

