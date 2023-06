x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del Pd di Saronno.

Il Partito Democratico di Saronno sarà in piazza Libertà domattina a partire dalle ore 10 per sostenere la campagna regionale online del Pd lombardo dal tema “Con la salute non si scherza”, attraverso cui ogni cittadino potrà segnalare disservizi e problemi con la Sanità Lombarda sul sito www.conasalutenonsischerza.it.

L’obiettivo del Pd lombardo sarà quello di analizzare le segnalazioni ricevute dai cittadini per portare in consiglio regionale proposte sul tema della sanità mirate alle carenze e ai bisogni reali da loro segnalate.

Il secondo obiettivo della campagna sarà quello di comunicare, pur nelle difficoltà in cui versa ancora il nostro ospedale, quali siano i primi risultati concreti raggiunti, grazie all’impegno del nostro Sindaco, di alcuni amministratori locali e il supporto di circa 1500 cittadini scesi in piazza il 16 aprile.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione