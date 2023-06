x x

SOLARO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del Comune di Solaro.

Si terranno sabato mattina gli open day del minivolley e minibasket a cura della Polisportiva Solaro al palazzetto del centro Scirea di corso Berlinguer. L’appuntamento è dalle 10.30 alle 12 con il minibasket, una novità nell’offerta formativa sportiva dell’associazione solarese che raccoglie ormai oltre duecento iscritti ogni anno. Dalle 11.30 alle 12.30 invece ci sarà il più classico appuntamento con l’open day del minivolley, disciplina da tantissimi anni fiore all’occhiello dell’associazione. Dalle 12.30 sarà aperto il ristorante che poi tornerà in attività dalle 19.30 per la cena societaria. Dalle 17 alle 18.30 invece ci sarà un torneo di bagherone aperto a tutti gli atleti e atlete della Polisportiva Solaro. L’evento è patrocinato dal Comune di Solaro.



Christian Talpo, assessore allo Sport: «Sarebbe fantastico poter aggiungere alla nostra offerta sportiva giovanile anche la pallacanestro dall’anni prossimo. Il nostro palazzetto è adatto alla multidisciplinarietà e questo ci consente, grazie al lavoro della Polisportiva, di ampliare le attività. L’idea di organizzare una giornata aperta è sicuramente fondamentale per presentare queste iniziative e dare il via ad un movimento cestistico in paese rivolto principalmente ai bambini; per questo invito le famiglie di Solaro a partecipare per scoprire una delle nostre realtà più presenti e attive».

