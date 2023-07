x x

LIMBIATE – Arriva in piazza Aldo Moro a Limbiate la Festa del Villaggio, che si tiene questo fine setimana in un clima di divertimento, socializzazione e buona musica.

Organizzata dall’associazione Anziani e pensionati Villaggio Giovi con la collaborazione del Comune di Limbiate ed altre associazioni locali, la festa proporrà occasioni di svago ed intrattenimento per tutte le età. Per i più piccoli sarà allestita un’apposita area con giochi, gonfiabili e numerose attività per farli divertire in tutta sicurezza. Non mancheranno le bancarelle con presenteranno prodotti locali, artigianato tradizionale e molto altro. Immancabili infine le serate danzanti che allieteranno la festa con musica coinvolgente che farà ballare fino a tarda sera.

“Vi aspettiamo numerosi per trascorrere tre giornate di grande divertimento. Ingresso libero” rilevano dal Comune. Appuntamento oggi dalle 18 e domani dalle 10 in avanti e per tutta la giornata.

(foto archivio)

01072023