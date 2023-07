x x

SOLARO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del Comune di Solaro.

Il Polo di Comunità Regina Elena ospiterà dal primo al 9 luglio la mostra antologica dall’impressionismo al metaformismo “La città che cresce (il piano regolatore) dal 1970 al 2020” del maestro Tiberio Rilli. L’evento è organizzato dall’associazione culturale Il Pensiero Libero in collaborazione con l’ufficio Servizi Sociali del Comune di Solaro. L’inaugurazione è in programma per sabato primo luglio alle 17 e sarà un momento di confronto e conoscenza con l’artista. L’esposizione rimarrà aperta anche durante la Notte Bianca di sabato 8 luglio. I quadri esposti sono figure femminili, ma anche studi di approfondimento sul paesaggio, tratti da un lunghissimo periodo di carriera durato ben cinquant’anni. Il tutto introdotto da un catalogo prodotto esclusivamente per l’evento. La mostra sarà aperta durante gli orari di attività della biblioteca civica.



La mostra raccoglie anche un lato sociale nelle sue finalità, dato che un’opera sarà messa in vendita a scopo di beneficenza per aiutare due associazioni del territorio, una di Solaro ed una di Cesate.



La Sindaca di Solaro Nilde Moretti: «Ci tengo a ringraziare Il Pensiero Libero per aver organizzato una mostra di così grande rilievo e soprattutto l’artista, il maestro solarese Tiberio Rilli, per aver messo a disposizione le sue opere. La mostra ha per noi, in pieno accordo con la proposta dell’associazione, una valenza sociale e culturale, capace di tenere aperta la discussione sulla battaglia contro la violenza sulle donne ed anche per la volontà di donare in beneficenza i ricavi della vendita del quadro a due associazioni del territorio.»



Come Amministrazione Comunale cerchiamo spesso di coniugare vari aspetti della socialità per come noi diamo significato al concetto di comunità; in questo caso ci è piaciuta l’idea di approfondire la trasformazione del paesaggio vista dagli occhi di un artista di fama internazionale, un orgoglio per tutta Solaro, ma anche la possibilità di avere in esposizione alcune delle opere più iconiche e rappresentative di una produzione profondissima, di oltre cinquant’anni. Come molti, non vediamo l’ora di girare tra gli espositori e venire colpiti dal talento e dai contenuti del maestro Rilli».



Mauro Ranieri, presidente dell’associazione Il Pensiero Libero: «L’evento nasce dall’idea di far conoscere le migliori energie artistiche del nostro territorio ed il maestro Tiberio Rilli ne è l’esempio originale, oltre che artista di fama internazionale. Siamo in un periodo di cambiamento e rinnovamento verso il futuro del nostro Paese, ed è in questo contesto che nasce il progetto “La città che cresce”, il paesaggio che ci circonda visto nell’immaginario del maestro attraverso un’esplosione di colori.



A questo progetto abbiamo voluto dare anche uno scopo sociale, grazie alla generosità del maestro Rilli che ha donato all’associazione Il Pensiero Libero una delle sue opere da mettere in vendita. Il ricavato sarà donato a due associazioni: alla Caritas di Solaro, la cui opera di umanità rappresenta un valore alto nella scala sociale, ed a Binda for Children, associazione di Cesate formata da persone di elevato profilo umano che non può che arricchire il nostro patrimonio sociale e personale.



L’opera che abbiamo scelto insieme al maestro intitolata “Contro la violenza delle donne” (Parigi, 2002, 75x75cm), soprattutto in questo periodo bisognoso di argomentazioni e messaggi contro la violenza di genere, esprime nella vena artistica tutto il disprezzo per ciò che l’essere umano femminile subisce».

