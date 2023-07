x x

Il clamore che circonda l’intelligenza artificiale non sta diminuendo: con ChatGPT questa tematica è diventata globale, ma l’IA ora può fare molto di più e diventerà sempre più importante in vari settori. Le AI crypto hanno goduto ultimamente di una crescente popolarità e sono anche cresciute notevolmente di valore nelle ultime settimane. Ora c’è una startup crypto la cui coin potrebbe presto salire di valore.

Le discussioni su cosa può fare l’intelligenza artificiale e su chi potrebbe presto sostituire sono sempre più accese: le opinioni sono molto divergenti, ma c’è accordo sul fatto che l’analisi di enormi quantità di dati sia uno dei maggiori punti di forza dell’IA, mentre che la mancanza di emozioni sia ancora una delle sua principali debolezze.

Ma c’è un’area in cui sia l’analisi di grandi quantità di dati, sia la mancanza di emozioni sono importanti per avere successo: stiamo parlando del trading di criptovalute ed è qui che entra in gioco yPredict. Il team alla base del progetto combina l’intelligenza artificiale con il trading di criptovalute e vuole aiutare i suoi utenti a ottenere risultati di investimento migliori.

yPredict permette di fare previsioni migliori di investimento crypto?

L’intelligenza artificiale che sta alla base di yPredict è stata addestrata tramite grafici e report sulle criptovalute e ora è in grado di riconoscere quando compaiono determinati schemi grafici che indicano un’opportunità di entrata o uscita da un progetto. L’intelligenza artificiale riconosce numerosi altri indicatori dalla tecnologia dei grafici e invia segnali di trading non appena si presenta un’opportunità valida per una coin.

Le previsioni create con l’aiuto dell’intelligenza artificiale hanno lo scopo di permettere agli utenti a ottenere risultati di trading migliori. yPredict offre questo servizio in base a tre diversi tipi di abbonamento: c’è una versione gratuita, che fornisce un aiuto iniziale e ha lo scopo di portare gli utenti a visitare il sito web, e due modelli a pagamento.

Le quote di abbonamento dei modelli premium vengono saldate con il token nativo della piattaforma: $YPRED. Questo gli conferisce una certa utilità e potrebbe presto aumentare di valore se la piattaforma prende piede tra i trader. Non appena i primi investitori, infatti, avranno risultati migliori grazie al trading supportato dall’intelligenza artificiale, non dovrebbe passare molto tempo prima che yPredict possa aspettarsi una grande affluenza.

Ottenere un reddito passivo tramite yPredict

La piattaforma offre anche diversi modi per generare un reddito passivo. Mentre gli sviluppatori di intelligenza artificiale possono offrire i loro modelli di previsione in vendita su yPredict e quindi generare entrate passive se i loro modelli sono abbastanza buoni, i possessori del token $YPRED possono aspettarsi invece delle ricompense.

Il 10% delle commissioni ottenute su yPredict viene distribuito proporzionalmente ai possessori del token $YPRED come ricompensa. Ciò dovrebbe garantire che qualche investitore detenga il token e non lo venda quando il valore del token è in aumento, riducendo quindi la pressione di vendita, in modo che nulla ostacoli una crescita costante a lungo termine.

Elevato potenziale di guadagno anche in prevendita

Il token $YPRED è attualmente disponibile in prevendita: una volta terminata, $YPRED verrà listato sugli exchange di criptovalute. Qui, il valore di un token è determinato dalla legge della domanda e dell’offerta, per cui, fino ad allora, è ancora il team a fissare il prezzo. I primi investitori hanno ancora il grande vantaggio di poter acquistare $YPRED a $ 0,09, mentre il prezzo di listing è $ 0,12.

Tutti coloro che investono nell’attuale fase di prevendita, avranno un book profit garantito superiore al 30%, che teoricamente potrebbe realizzarsi subito dopo il listing sugli exchange. Tuttavia, $YPRED ha il potenziale per salire significativamente più in alto dopo l’inizio del trading. Il passato ha spesso dimostrato che le coin provenienti da progetti innovativi possono fare 10x in brevissimo tempo dopo il lancio.

VAI ALLA PREVENDITA DI YPREDICT