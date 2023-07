x x

ORIGGIO – I venerdì (ed in via eccezionale un mercoledì) di luglio si tingeranno di verde, da questo venerdì infatti, 7 luglio con partenza alle ore 20, inizieranno, dopo il grande successo dello scorso anno, le camminate crepuscolari all’interno del Parco dei Mughetti; verranno toccati tutti e 4 i paesi compresi all’interno del Plis.

Venerdì 7 luglio si andrà ad esplorare l’area di Gerenzano, ci si ritroverà al Fontanile di San Giacomo, unica eccezione che spezza un po’ il ritmo dell’iniziativa, è quella di mercoledì 12 luglio, in cui si andrà alla scoperta dell’area del parco che tocca il Comune di Origgio, il ritrovo sarà in via di Vittorio.

Venerdì 21 luglio il ritrovo sarà alla “Porta del Parco” a Cerro Maggiore in via IV Novembre, mentre l’ultima escursione sarà nella zona uboldese del parco, con ritrovo alla Cascina Leva in via Cerro.

Gli escursionisti saranno accompagnati da una guida naturalistica. Il percorso è di circa 6 chilometri per una durata massima di due ore.

Sono ammessi 30 partecipanti per ogni camminata, previa iscrizione obbligatoria via telefono (02-96951140) o via e-mail ([email protected]) indicando nominativo e recapito telefonico.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione