SOLARO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del Comune di Solaro.

Ritorna il Cinema in Villa, quattro appuntamenti a luglio in collaborazione con i cinema Pellico e Prealpi di Saronno: gli appuntamenti avranno luogo ogni martedì di luglio, a partire dal giorno 4: con “Oltre la magia”, martedì 11 luglio “La signora Harris va a Parigi”, martedì 18 luglio “Tre di troppo”. L’ultimo appuntamento, martedì 25 luglio “Ticket to paradise”.

Tutti gli appuntamenti avranno luogo alle 21.30, le proiezioni si terranno nel cortile di Villa Borromeo ed in caso di maltempo saranno rinviate a fine rassegna.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la biblioteca al numero 02.96984399 oppure scrivere a [email protected].

