SARONNO – Durante la presentazione dell’asse di volontariato, che si è tenuta stamattina all’ospedale di Saronno il sindaco Augusto Airoldi è tornato sul suo impegno per l’ospedale.

“Oggi sono qui a rappresentare l’amministrazione e la città per diversi motivi. Fin dai primi giorni della mia elezione mi sono impegnato per l’ospedale ed ho intenzione di continuare a farlo, sporcandomi le mani. Lo voglio fare nel rispetto dei ruoli ma senza essere il sindaco che si accontenta dei comunicati ma facendo sì che i problemi vengano risolti prima con interventi tamponi e poi con soluzioni durature

Il secondo motivo per cui sono qui è che quello di oggi è un momento molto positivo per la nostra città che da sempre si è distinta per l’impegno nel volontariato. Oggi si formalizza una collaborazione di tre realtà, tre eccellenze saronnese possiamo dire, che lavorano a sostegno dell’ospedale e dei pazienti. Oggi uniscono le forze per fare meglio.

In un momento di difficoltà è importante che ci siano progetti come questo che facciano crescere il nostro presidio. Come Amministrazione stiamo lavorando congiuntamente all’ospedale e con gli altri sindaci tanto che abbiamo già programmato un appuntamento a settembre per vedere l’evolversi della situazione. Il piano di rilancio affronta alcuni temi, per altri ci sono soluzioni parziali: noi faremo le valutazioni del caso e chiederemo quanto opportuno”

E al termine della presentazione (qui l’articolo) ha concluso: “Oggi abbiamo qui tre eccellenze delle nostra città che valorizzano il nostro ospedale ma anche l’impegno dei nostri cittadini. Arriva un messaggio importante anche dal punto di vista educativo: non possiamo sottacere l’importanza di questo volontariato e dei suoi progetti, non possiamo lasciare che scorra ma dobbiamo essere presenti e sostenerlo”.

