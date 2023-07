Silighini a Madrid per la cerimonia dei cavalieri di Castiglia

SARONNO – La chiesa della Concepción Real de Calatrava a Madrid è stata la cornice della cerimonia organizzata dalla Maestranza di Cavalleria di Castiglia, una delle antiche Corporazioni nobiliari e cavalleresche del Regno di Spagna. Tra gli invitati Luciano Francesco Silighini Garagnani Lambertini, cavaliere della stessa maestranza che pochi mesi fa ha avuto la Corbara de honor dell’Ordine di Isabella la Cattolica direttamente da Re Felipe proprio per saldare il forte legame della corona con i nobili cavalieri. Per essere ammessi nel sodalizio bisogna infatti godere di nobiltà spagnola o di nobiltà riconosciuta dalla corona in quanto l’investitura è riservata solo a esponenti di famiglie di alta nobiltà europea. Silighini è iscritto alla nobiltà spagnola come ultimo erede della famiglia di Papa Benedetto XIV.

La serata è poi continuata nei saloni del Casinò di Madrid con la cena di gala.

(foto: Luciano Silighini Garagnani Lambertini con la decorazione di Cavaliere di Castiglia)

