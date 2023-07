x x

CERIANO LAGHETTO – Il “grazie” del sindaco Roberto Crippa per quella che definisce come “Una notte bianca indimenticabile”, l’evento si è tenuto sabato 1 luglio.

“Il mio ringraziamento al personale comunale a tutte le persone, commercianti, associazioni e artisti che hanno contribuito a dare vita ad una Notte bianca indimenticabile. Ho incontrato bimbi di un mese di vita e nonni over 80 vivere serenamente un momento di aggregazione ormai unico in tutto il nostro territorio. Inoltre non si sono verificati problemi di ordine pubblico, per questo risultato grazie alla Protezione civile di Rovello, Claudio Caronni, e Cri Misinto e Arma dei carabinieri”.

La Notte bianca 2023 di Ceriano Laghetto ha fatto davvero il pienone.

