LENTATE SUL SEVESO – “Un campo di girasoli in cui chiunque possa entrare, raccogliere fiori a fronte di una piccola offerta e godere della natura“: è questa l’iniziativa creata e promossa dai ragazzi dell’Unità Pastorale Giovanile di Lentate sul Seveso e Barlassina.

Il campo fiorito, frutto di impegno e lavoro, è finalmente aperto e pronto per essere ammirato dai visitatori fino alla fine della fioritura. Il progetto è stato pensato dai giovani lentantesi come forma di autofinanziamento per la partecipazione alla Giornata Mondiale della Gioventù, prevista a Lisbona per agosto 2023, e per le esigenze di progetti futuri dell’oratorio.

La distesa di girasoli, ubicata nel cuore di Lentate e custodita dai ragazzi dell’Upg, resterà aperta secondo i seguenti orari: da lunedì a venerdì, dalle 17 alle 20.30 e il weekend dalle 9 alle 21.

Si potrà accedere all’area verde da via Scultori del Legno (accanto al civico 29 o 45) con un’offerta libera a partire da 3 euro, comprensiva di un girasole. Per ogni girasole “grande” raccolto in aggiunta si richiede un’offerta libera a partire da 2 euro, mentre per ogni girasole “piccolo” a partire da 1.50 euro. I bambini fino all’ultimo anno di asilo potranno entrare gratuitamente.

Al fine di dar maggior risalto alla proposta, i giovani volontari hanno creato una rete di collaborazioni con il territorio, offrendo al pubblico svariate iniziative nel corso di queste settimane: il primo evento ad essere ospitato nel campo sarà quello previsto per sabato 8 luglio alle 19, in collaborazione con l’associazione Amici dell’Arte Aps e la professoressa Stefania Brambilla, che vedrà un aperitivo alternativo all’insegna di arte, poesia e musica (per iscriversi inviare un’email a: [email protected]). Il secondo appuntamento in programma sarà dedicato interamente ai bambini, con una serie di laboratori creativi attesi per domenica 9 luglio dalle 15, mentre lunedì 10 luglio, alle 19, ci si potrà rilassare con un’ora di yoga grazie alla collaborazione con la palestra Tree of Life di Deborah Pangallo (per iscriversi contattare il numero 3389328094).

La partecipazione agli eventi, comprensiva di un ingresso al campo e di un girasole, prevede un’offerta libera a partire da 5 euro, fatta eccezione per il laboratorio creativo per cui vale la normale offerta libera a partire da 3 euro.

I meravigliosi fiori sono pronti ad accogliere chiunque desideri beneficiare di questa bellezza.

