CARONNO PERUSELLA – Sabato 8 luglio la notte a Caronno Pertusella si tinge di bianco con eventi che coinvolgeranno tutta la cittadinanza; la manifestazione, dal titolo “La Mezzanotte” è organizzata dal comune di Caronno Pertusella, in collaborazione con il distretto del Commercio Antiche Brughiere, l’aggregazione di esercenti dei comuni di Caronno Pertusella.

A partire dalle 17, via Adua, via Dante e corso della Vittoria si colmeranno di gazebo dedicati alla cucina e alle tradizioni, ma anche di animazione per bambini, musica. Grande classico della notte bianca, non possono mancare i negozi aperti per lo shopping sotto le stelle.

