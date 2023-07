x x

ORIGGIO – I temporali che da stamattina, giovedì 6 luglio, imperversano sul Saronnese hanno creato non pochi problemi anche in paese. Già intorno alle 830 quando la pioggia era particolarmente intensa in centro si sono creati veri e propri fiumi d’acqua.

Situazione critica anche nel sottopassaggio di via Cavour dove intorno alle 10 una Bmw è rimasta bloccata all’acqua. il conducente ha dato l’allarme e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno che hanno liberato l’auto e l’automobilista. Nel sottopassaggio si era accumulata una tale quantità d’acqua da bloccare il veicolo poi recuperato dai pompieri di Saronno impegnati stamattina in una lunga serie di interventi in tutto il comprensorio.

