SARONNO – L’acqua nel sottopasso di via Primo maggio è scesa permettendo alla polizia locale di riaprire al traffico. Nella zona persistono, alle 11, dei rallentamenti ma la situazione è in netto miglioramento.

Più critici invece i problemi in Municipio dove, come spesso accade in caso di pioggia per diverse ore o di precipitazioni intense, si sono registrati diversi allagamenti e infiltrazioni.

Diversi i problemi che si sono registrati oggi nel palazzo comunale di piazza Repubblica ma particolarmente critica è la situazione sulle scale che portano dal piano terra al primo piano che sono state bloccate con alcune catene. Bloccati anche gli ascensori sempre a causa dell’allagamento in corso. Il personale si è subito attivato cercando di asciugare e sistemando dei contenitori per ridurre al minimo i disagi per gli utenti e gli altri dipendenti e permettere comunque il regolare svolgimento dell’attività degli uffici.

