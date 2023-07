x x

VENEGONO INFERIORE – Si parte venerdì 7 luglio con il carnevale estivo in piazza delle associazioni: la cittadinanza, invitata a mascherarsi, potrà godersi in compagnia una serata di svago, colori e musica. Dalle 18.30 al via la caccia al tesoro fiabesca: grandi e piccoli sono invitati a risolvere gli enigmi e trovare il tesoro. Consigliata la prenotazione con una mail all’indirizzo [email protected].



A seguire truccabimbi che colorerà i volti per tutta la serata; alle 19.30, invece, spettacolo di bolle di sapone con il mago Salamino e grande spettacolo di magia con il mago Ciccio. Al calar del sole il Mangiafuoco inizierà il suo coinvolgente spettacolo con i led luminosi e dalle 21.00 si ballerà insieme a Discostu con musica anni ’70, ’80 e ’90.

Saranno presenti durante la serata stand gastronomici per rinfrescarsi.

(foto archivio: le maschere più belle del carnevale saronnese)

