CARONNO PERTUSELLA – Un nuovo arrivo da registrare nella Caronnese che disputerà il campionato d’Eccellenza 2023-2024: alla corte di mister Roberto Gatti è ufficiale l’ingresso in rosa di Gabriele Napoli, terzino classe 1992 che andrà a presidiare il reparto difensivo rossoblù in fase di allestimento in questi giorni.

Napoli arriva a Caronno con alle spalle 76 partite disputate tra Eccellenza e Lega Pro nella Solbiatese, nel Casale, nel Verbano, al Busto 81 e all’RG Ticino, ultima squadra di cui è fresco vincitore proprio del campionato di Eccellenza piemontese.

“E’ un privilegio entrare a far parte di una società così blasonata come la Caronnese, dai trascorsi veramente importanti. Sono prontissimo ad entrare in campo e sono sicuro che faremo un gran campionato, considerando la rosa che la Caronnese sta mettendo a punto”, questi i primi commenti a caldo di Napoli.

In questi giorni la Caronnese ha annunciato anche l’arrivo di Pietro De Carli, attaccante.

(foto: Gabriele Napoli)

07072023