SOLARO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del Comune di Solaro.

Sabato 8 luglio al centro sportivo Scirea si terrà il primo torneo in memoria di Michele Garruto.

Il centro sportivo comunale Gaetano Scirea di Solaro ospiterà il prossimo sabato 8 luglio la prima edizione del Memorial Michele Garruto. Organizzato dalla famiglia in ricordo del giovane solarese scomparso un anno fa in un tragico incidente stradale, l’evento ruoterà attorno ad un torneo di calcio a 7 con il contributo di Cis sugli spazi concessi dall’Universal Solaro. Il ricavato sarà devoluto all’Associazione Italiana

Familiari e Vittime della Strada. Per la giornata è già prevista la partecipazione di Francesco Facchinetti e della Fanfara dei Bersaglieri che aprirà la manifestazione e di altri ospiti a sorpresa del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport.

La giornata comincerà alle 15.30, le partite alle 16.30, con finali previste per le 20.30. Seguiranno premiazioni, saluti e ringraziamenti. Il memorial è patrocinato dal Comune di Solaro.

La Sindaca di Solaro Nilde Moretti e l’assessore allo Sport Christian Talpo hanno incontrato Teodoro Garruto, fratello di Michele ed organizzatore dell’evento per esprimere massimo sostegno da parte dell’Amministrazione Comunale: «Ciò che è accaduto a Michele ci impone una riflessione: possiamo fare meglio e di più per rendere sicure le strade. Come Amministrazione ci stiamo impegnando per questo e riteniamo che eventi come quello proposto sia l’altro lato della medaglia, ovvero quello della corretta sensibilizzazione, informazione e vicinanza alle famiglie ed alle vittime della strada. Abbiamo visto gli sforzi degli organizzatori e ci auguriamo che in molti partecipino alla giornata».

Teodoro Garruto, organizzatore: «Il motto è “Non deve più accadere”. L’evento non sarà solo un momento di ricordo per Michele, ma anche di sensibilizzazione verso le tante vittime della strada che ci sono ogni giorno in Italia. Son tante, troppe, sulle strade delle nostre città e dei nostri paesi, giovani e meno giovani e non deve più accadere. L’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada si occupa proprio

di questo: lavora in supporto dei famigliari ma anche a livello normativo per introdurre leggi chiare e dirette. Ringrazio tutti coloro che ci hanno aiutato, che hanno collaborato e che parteciperanno ed anche il nostro amico e ospite Francesco Facchinetti, per tutto il sostegno che ci ha dato sin dalle prime ora dalla scomparsa di Michele. Quello che abbiamo pensato è un momento di sport, anche di divertimento,

perché siamo sicuri che mio fratello avrebbe voluto così e aspettiamo tutti quanti vogliano venirci a trovare con un sorriso».

