LIMBIATE – Appuntamento questo fine settimana in piazza Tobagi a Limbiate per il Rock music festival. Ieri e oggi sabato 8 luglio l’estate limbiatese si anima a ritmo di musica con la band “Guitar Shots” e il live music show di Andrea Agresti!

Oggi, sabato 8, a partire dalle 21 l’energia di Andrea Agresti, direttamente dal programma “Le Iene” e affiancato dalla band, travolgerà il pubblico di piazza Tobagi con uno show musicale trasversale e tutto da scoprire. Immancabile, come sempre, il punto ristoro e l’area giochi esclusiva per i più piccoli. Sarà presente in piazza anche il camion dei gelati dell’Associazione “Voglio la Luna”, con il progetto “Cuor di Gelatod” realizzato dai ragazzi dell’associazione.

Il “Rock Music Festival” è organizzato dal Comune di Limbiate nell’ambito del progetto “Facciamo il Centro – Dal Commercio alla nuova città”, con il contributo di Regione Lombardia e la collaborazione di ConfCommercio-Associazione rerritoriale Seveso.

(foto archivio)

08072023